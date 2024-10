Türkiyə kəşfiyyatı FETÖ lideri Fətullah Gülənin ölümünü təsdiqləyib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Türkiyənin xarici işlər naziri Hakan Fidan Ankarada ukraynalı həmkarı Andrey Sibiqa ilə keçirdiyi mətbuat konfransında bildirib.

O, hadisənin Türkiyəni arxayınlaşdırmayacağını vurğulayıb:

"FETÖ gənclərimizi öz sıralarına çəkib. Biz onları bu yoldan çəkinməyə çağırırıq," - deyə nazir qeyd edib.

