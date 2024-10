Mourinyo xal itkisindən sonra azarkeşlərə söz verdi

"Fənərbaxça"nın baş məşqçisi Joze Mourinyo "Samsunspor"la 2:2 hesablı heç-heçə ilə yekunlaşan matçla bağlı açıqlama verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, o bildirib ki, bundan sonra klub məğlub olmamalıdır. O, söz verib ki, liqanın sonuna qədər klub hər matçda qalib gəlmək üçün əlindən gələni edəcək.

Qeyd edək ki, “Samsunspor"la 2:2 hesablı heç-heçədən sonra "Fənərbaxça"nın, “Qalatasaray”la xal fərqi 8-ə yüksəlib. “Qalatasaray” 25, ondan 1 oyun az keçirən "Fənərbaxça" isə 17 xal toplayıb. "Samsunspor"la heç-heçədən sonra “Fənərbaxça"nın baş məşqçisi Joze Mourinyonun heyətlə bağlı seçimləri yerli mediada tənqid edilib.

