Xəbər verdiyimiz kimi, FETÖ terror təşkilatının lideri Fətullah Gülən dünyasını dəyişib.

Metbuat.az NTV-yə istinadən xəbər verir ki, Gülənin ABŞ-nin Pensilvaniya ştatındakı Müqəddəs Luka Xəstəxanasında vəfat etdiyi bildirilib. Onun adı xəstəxananın vəfat edənlər siyahısında qeyd edilib. Terror təşkilatının başçısı ölümündən əvvəl xəstəxananın 251 nömrəli otağında qalıb. Məlumata görə, son vaxtlara qədər bəzi şəxslər Güləni burada ziyarət ediblər.

Həmin otağın görüntülərini təqdim edirik:

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.