4 bürc çılğın sevgi yaşayacaq - Sürpriz hədiyyələr gələcək

Alovlu Venera ən alovlu sevgi romanlarını qurmaqda nikbinlik və cəsarət gətirəcək!

Metbuat.az-ın Lent.az-a istinadən məlumatına görə, Əkizlərin romantika haqqında təsəvvürünü dəyişdirəcək bir tanışı ola bilər - yazışmalar, parlaq görüşlər və gecə görüşləri həyatınızı sanki sarsıdacaq. Çox güman ki, yeni seçdiyiniz xaricdən ola bilər və ya onlayn görüşə bilərsiniz.

Venera Oxatan bürcünüə girərək sizi daha cəlbedici və seksual edir, ona görə də görüşə getmək təklifini gözləyin və ofis romantikasına hazır olun! Diaqramınızdakı Venera gündəlik işlərə cavabdehdir, buna görə də həmkarlarınızdan biri ilə sevgi vibesinin yaranmasına səbəb ola bilər.

Venera Şirlərin sevgi sektoruna girərək sizi daha romantik edir və sizdə cinsi enerji dalğası yüksəldir. Eyni gündə bir tarixə gedə bilərsiniz, xüsusən də doğum xəritənizdə yanğın əlamətlərində çoxlu planet varsa. 25-26 oktyabrda Venera Şir bürcündə Aya üçbucaqlı olacaq - bu gün üçün bir tarix planlaşdırın, bəlkə də taleyüklü ola bilər!

Oxatan bürcündə olan Venera Qoçların əhvalını mütləq yaxşılaşdıracaq - təhsilinizin, karyeranızın bir hissəsi və ya səfər zamanı bir insanla sevgi münasibəti yaşaya bilərsiniz.

Bürcünüzdəki Venera pul və gəliri simvolizə etdiyindən, insan çox güman ki, maddi cəhətdən təhlükəsiz olacaq. Həm də hədiyyələr almağa hazır olun - sevgiliniz çox səxavətli ola bilər!

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.