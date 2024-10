Azərbaycan millisi FIFA reytinqində beş pillə geriləyib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə ali futbol qurumunun rəsmi saytında bildirilib.

Yığma hazırda 1161.8 xalla 118-ci sıradadır.

Qeyd edək ki, siyahıya dünya çempionu Argentina (1883,5) başçılıq edir. Fransa (1859,85) ikinci, İspaniya (1844,33) üçüncüdür.

