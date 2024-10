Narın qabığı özündən faydalı imiş

Hətta Qurani-Kərimdə də adı keçən möcüzə meyvələrdən biri olan nar müalicəvi xüsusiyyətləri ilə diqqət çəkir.

Metbuat.az medicina.az-a istinadən nar qabığının faydalarını təqdim edir:



İnsan sağlamlığı üçün saysız-hesabsız faydaları olan narın qabığı qiymətli birləşmələrə malikdir və buna görə də qəbulu nəzərə alınmalıdır.

Narın qabığı və meyvəsi yeyildikdən və ya suyu çəkildikdən sonra tullanır.

Çində aparılan son araşdırmalar göstərir ki, nar qabığında onun şirəsindən daha qiymətli birləşmələr var.

Nar qabığında olan ellagik turşu demək olar ki, bütün xərçəng növləri, xüsusən də döş xərçəngi üçün həm profilaktik, həm də müalicəvi faydalar təmin edir.



Nar qabığı çayı

Tədqiqatlar göstərir ki, nar qabığı pis xolesterolu azaldır və beta hüceyrələrini artırır, diabet xəstələri və ürək-damar xəstələri üçün şirəsindən daha əhəmiyyətli faydalar təmin edir.

Nar qabığında olan ellagik turşu antioksidant, antimutagen və xərçəng əleyhinə xüsusiyyətlərə malikdir.

Tədqiqatlar göstərir ki, süd vəzi, yemək borusu, dəri, bağırsaq, prostat və mədəaltı vəzi xərçənglərində xərçəng əleyhinə xüsusiyyətlər təmin edir.

Hazırlamaq üçün:

Qurudulmuş nar qabıqları xırdalanmalıdır. 100 qram qaynadılmış suya 2 qram nar qabığı əlavə edib, təxminən 10 dəqiqə qaynadıb, suyu hər gün çay kimi içə bilərsiniz.

