Bakıda Əziz Əliyev küçəsində velosiped zolaqları təşkil edilərək sakinlərin istifadəsinə verilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu zolaqlar şəhərdə velosiped sürənlərin təhlükəsizliyini artırmaq və ekoloji nəqliyyatın inkişafını dəstəkləmək üçün nəzərdə tutulub.

Məlumata görə, velosiped yolu şəbəkəsinin genişəndirilməsi bundan sonra da davam etdiriləcək.

