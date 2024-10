Hərbi prokuror: Qəsdən adam öldürmə cinayətləri 50 faiz azalıb

2023-cü ilin birinci yarısı ilə müqayisədə 2024-cü ilin eyni dövründə Azərbaycanın Hərbi Prokurorluq orqanlarında qeydə alınmış qəsdən adam öldürmə cinayətləri 50 faiz, özünü öldürmə hadisələri 80 faiz azalıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Baş prokurorun müavini – Hərbi prokuror, ədliyyə general-leytenantı Xanlar Vəliyev Hərbi Prokurorluqda keçirilən əməliyyat müşavirəsində deyib.

X.Vəliyev vurğulayıb ki, 2023-cü ilin birinci yarısı ilə müqayisədə 2024-cü ilin eyni dövründə qəsdən adam öldürməyə cəhd cinayətləri isə ümumiyyətlə qeydə alınmayıb.

