​Rusiya ordusu nüvə təlimlərinə başladı

Rusiya ordusu nüvə silahının istifadəsi ilə bağlı yeni təlimlərə başlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Prezidenti Vladimir Putin açıqlama verib. Kremlin açıqlamasına görə, hərbi nümayəndələrlə görüş keçirən Putin, Rusiya ordusunun nüvə silahının istifadəsi ilə bağlı yenidən təlimə başladığını ifadə edib. O, strateji çəkindirmə manevrləri keçirdiklərini qeyd edib. Putinin sözlərinə görə, ordunun ballistik və qanadlı raketlərin buraxılması və nüvə silahlarının istifadəsi ilə bağlı bacarıqları yenidən nəzərdən keçirilir. Putin dövlət təhlükəsizliyini təmin etmək üçün nüvə silahından istifadənin müstəsna tədbir olduğunu bəyan edib.

Onun sözlərinə görə, Rusiya yenidən silahlanma yarışına girmək istəmirik, ancaq Moskva nüvə gücünü lazımi səviyyədə saxlayacaq.

