Bakı-Qazax yolunda böyük tıxac yaranıb.

Metbuat.az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, hazırda ərazidə maşınların hərəkəti dayanıb.

BDYPİ-dən bildirilib ki, tıxacın yaranması Bakı Kənar Dairəvi yolunun 6-cı kilometrlyindəki uçqun təhlükəsi ilə bağlıdır:

"Hazırda sürücülər fasilələrlə buraxılır. BDYPİ-nin Ekoloji nəzarəıt Bölüyü və Yol Patrul Xidmətinin əməkdaşları ərazidədir. Yolda hərəkət tam məhdudlaşdırılmayıb".

