"Real" "Mançester Siti"nin ulduzunu istəyir - Kroosun yerinə

"Real Madrid" "Mançester Siti"nin yarımmüdafiəçisi Rodrini transfer etmək istəyir.

Metbuat.az xəbər verir ki, “Real” Rodrini Toni Kroosun əvəzedicisi hesab edir. AS qəzetinin məlumatına görə, Kroos futbolçu karyerasını yekunlaşdırandan sonra klub, Jude Bellinghem, Fede Valverde, Eduardo Camavinga və Aurelien Tşouameni kimi futbolçulardan ibarət yarımüdafiəçilərə etibar edirdi. Lakin bu futbolçular oynadıqları matçlarda yarımmüdafiədə rəqibləri üzərində üstünlük qazanmaqda çətinlik çəkirlər.

“Real” hesab edir ki, “Qızıl top”u qazanan Rodri yarımmüdafiə mövqeyindəki problemləri həll edə bilər.

