"Burc Qala" restoranı cərimələndi

İçərişəhərdə fəaliyyət göstərən "Burc Qala" restoranı külli miqdarda cərimə edilib.

Metbuat.az Qaynarinfo.az-a istinadən xəbər verir ki, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin 11 saylı Regional Ekologiya və Təbii Sərvətlər İdarəsi tərəfindən restoranda yoxlama keçirilib.

Yoxlama zamanı "Burc" Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyətinə (MMC) məxsus "Burc Qala" adlı restoranında monitorinq aparılıb və müəyyən edilib ki, dəm qazı normadan artıqdır.

Restoran sahibi barəsində İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 233.1-ci maddəsi ilə protokol tərtib edilib və iş məhkəməyə göndərilib. Məhkəmənin qərarı ilə "Burc" MMC-nin direktoru və qanuni təmsilçisi Rahil Qasımov 10500 manat məbləğində cərimə edilib.

Qeyd edək ki, "Burc" MMC-nin ilk rəhbəri məşhur memar Babakişiyev Cəlal Rasim oğlu, daha sonra Heydərov Rauf Raqif oğlu olub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.