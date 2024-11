Noyabrın 4-də "Bakı Metropoliteni" QSC-də qatarların "Bakmil” stansiyasına hərəkət cədvəli növbəti dəfə dəyişdiriləcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə səhmdar cəmiyyətindən məlumat verilib.

Bildirilib ki, metroda dispetçer idarəetməsində tətbiq edilmiş innovativ rəqəmsal texnoloji yenilik uğurla 3-cü mərhələ sınağından keçirilib. İşlərin davamı kimi “Bakmil” stansiyasına gedən qatarların hərəkət cədvəli bu günə olan qaydaya uyğun təmin ediləcək.

