"Turan Tovuz" - "Qarabağ" görüşündə qalib müəyyənləşmədi

Misli Premyer Liqasının XII turunun açılış oyununda "Turan Tovuz" doğma meydanda "Qarabağ"la heç-heçəyə razılaşıb.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, Tovuz şəhər stadionunda baş tutan görüşdə hesab açılmayıb.

Cari mövsüm ilk dəfə bərabərə qalan Ağdam təmsilçisi 28 xalla turnir cədvəlinə başçılıq edir. Qərb təmsilçisi isə 25 xalla ikinci sırada qərarlaşıb.

Günün digər qarşılaşmasında "Neftçi" "Araz-Naxçıvan"ı qəbul edəcək. Bu oyun saat 20:30-da başlayacaq.

Qeyd edək ki, turun digər qarşılaşmaları noyabrın 2-3-də gerçəkləşəcək.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.