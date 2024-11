​“WhatsApp” mesaj bölməsini dəyişdi - “Özəl siyahılar” gəldi

“WhatsApp” “Özəl siyahılar” adlanan yeni funksiyanı istifadəyə verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, yeni funksiya istifadəçilərə söhbətlərini ailə, həmkarlar, dost qrupları kimi kateqoriyalar üzrə qruplaşdırmağa imkan verir. Bildirilir ki, bu funksiya ilə istifadəçilərin mesajlaşması daha səmərəli ola bilər. Beləliklə, istifadəçilər sıx mesaj trafiki içərisində müəyyən söhbətlərə daha tez daxil olacaq və şəxsi və ya işgüzar ünsiyyətləri asanlıqla ayırd edə biləcəklər. İstifadəçilər “Söhbətlər” hissəsinin yuxarısındakı “+” işarəsinə toxunmaqla siyahılar yarada və həm fərdi, həm də qrup söhbətlərini bu siyahılara əlavə edə bilərlər. Siyahılar redaktə edilə, lazım olduqda yeni insanlar əlavə edilə və ya silinə bilər.

“WhatsApp” “Özəl siyahılar” funksiyasını tədricən istifadəyə verir və o, bütün istifadəçilər üçün əlçatan olacaq.

