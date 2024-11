Toydan qayıdan bəyin maşını qəzaya düşdü - Yaralananlar var

Tovuzda üç nəfərin xəsarət alması ilə nəticələnə yol-nəqliyyat hadisəsi olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Daxili İşlər Nazirliyinin Mətbuat Xidmətinin Gəncə Regional Qrupundan bildirilib.

Məlumata görə, rayonun Alakol kəndində, "Chevrolet Curuze" markalı avtomobil ağaca çırpılıb.

Qəza nəticəsində, 2001-ci il təvəllüdlü N.Qurbanlı, 2000-ci il təvəllüdlü E.Hüseynov və həmyaşıdı Ş.Namazlı xəsarət alıb.

Yaralılar xəstəxanaya yerləşdirilib.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

***

Məlumata görə, qəza E.Hüseynovun toy mərasimindən qayıdarkən baş verib.

