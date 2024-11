Dolların qiyməti bəlli oldu - Məzənnə

Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub. Metbuat.az xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,2 % artaraq 1,8522 manat, Rusiya rublunun məzənnəsi isə 1,1 % azalaraq 0,0173 manat təşkil edib. Valyuta Məzənnə 1 ABŞ dolları 1,7000 1 Avro 1,8522 1 Rusiya rublu 0,0173 1 Avstraliya dolları 1,1231 1 Argentina pesosu 0,0017 1 Belarus rublu 0,5195 1 Braziliya rialı 0,2896 1 BƏƏ dirhəmi 0,4628 1 Cənubi Afrika randı 0,0970 100 Cənubi Koreya vonu 0,1241 1 Çexiya kronu 0,0732 100 Çili pesosu 0,1769 1 Çin yuanı 0,2398 1 Danimarka kronu 0,2483 1 Gürcü larisi 0,6239 1 Honq Konq dolları 0,2187 1 Hindistan rupisi 0,0202 1 İngilis funt sterlinqi 2,2079 100 İndoneziya rupiası 0,0108 100 İran rialı 0,0004 1 İsveç kronu 0,1594 1 İsveçrə frankı 1,9648 1 İsrail şekeli 0,4531 1 Kanada dolları 1,2228 1 Küveyt dinarı 5,5474 1 Qazaxıstan tengəsi 0,0035 1 Qırğızıstan somu 0,0200 100 Livan funtu 0,0019 1 Malayziya rinqqiti 0,3897 1 Meksika pesosu 0,0846 1 Moldova leyi 0,0953 1 Misir funtu 0,0347 1 Norveç kronu 0,1549 100 Özbək somu 0,0133 1 Polşa zlotası 0,4252 1 Sinqapur dolları 1,2914 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı 0,4526 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) 2,2632 1 Türk lirəsi 0,0495 1 Tayvan dolları 0,0536 1 Tacik somonisi 0,1598 1 Yeni türkmən manatı 0,4857 1 Ukrayna qrivnası 0,0411 100 Yapon yeni 1,1194 1 Yeni Zelandiya dolları 1,0209 Qızıl (1 unsiya) 4659,0455 Gümüş (1 unsiya) 55,5824 Platin (1 unsiya) 1700,6035 Palladium (1 unsiya) 1894,8030

