Kosmosda canlıların planetə ehtiyacı yoxdu - Araşdırma

Elm adamlarının kosmosda həyatın olub-olmaması ilə bağlı araşdırmaları davam edir.

Metbuat.az xəbər verir ki, elm adamları bununla bağlı hələlik izə rast gəlməyiblər. Yerə bənzər yerlərdə həyat axtarışlarını davam etdirən elm adamlarının sözlərinə görə, kosmosda həyat bir planetə ehtiyac olmadan mövcud ola bilər. Alimlər kosmosda yaşamaq üçün planetə ehtiyacı olmayan canlıların mövcud ola biləcəyini irəli sürüblər. Harvard universitetindən Robin Vordsvorth və Edinburq universitetindən Çarlz Kokell yeni araşdırmalarında həyatın standartdan kənar şəkildə mövcudluğuna dair diqqətçəkən ipucları əldə ediblər. Elm adamları bildirir ki, kosmosun sərt şəraitində yaşaya bilən su ayıları kimi orqanizmlərin mövcud olması üçün planetə ehtiyac yoxdur.

Bu yanaşmaya görə, kosmosda həyatın olması üçün də planetə ehtiyac olmaya bilər.

