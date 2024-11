Ançelotti təyziqlərə tab gətirmədi - Ardayla danışdı

“Real Madrid”in baş məşqçisi Karlo Ançelotti ilə futbolçu Arda Güler arasında görüş olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, Ançelotti istədiyi qədər oyun şansı əldə edə bilməyən Ardaya şans verəcəyini ifadə edib. İspaniya mətbuatının yazdığına görə, Karlo Ançelottinin Arda ilə söhbət etməsinin səbəbi futbolçunun mediada yazılanlara əhəmiyyət verməməsidir. Məlumata görə, italyan məşqçi görüş zamanı Ardaya, "Özüvün yaxşılığı üçün bunlara fikir verməyə ehtiyac yoxdur, sən çox yaxşı futbolçu olacaqsan. Mən sənə güvənirəm, səbrli olmalısan" - deyə bildirib.

Qeyd edək ki, Arda Güler bu mövsüm "Real Madrid"in heyətində 11 oyuna çıxıb, cəmi 2923 dəqiqə meydanda olub.

