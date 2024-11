Qərbin Ukraynada münaqişəni davam etdirmək siyasəti yanlışdır - Putin

Bəzi Qərb ölkələrinin Ukraynada münaqişəni davam etdirmək siyasəti yanlışdır.

Metbuat.az xəbər verir ki, Rusiya Prezidenti Vladimir Putin belə açıqlama verib. Putin Kreml sarayında 28 ölkənin səfirlərini etimadnamələrini qəbul etmək üçün təşkil edilən tədbirdə çıxış edib. Diplomatları vəzifəyə başlamaları münasibətilə təbrik edən Putin, buradakı çıxışında ölkələrlə qarşılıqlı faydalı əməkdaşlıqdan danışıb. Putin dünyada ədalətli qlobal iqtisadi əlaqələr sisteminin qurulmasının tərəfdarı olduqlarını bəyan edib. Haqsız rəqabət və sanksiyalara qarşı olduqlarını bildirən Putin, çoxqütblü dünya nizamının qurulmasının vacibliyinə diqqət çəkib. Ukraynadakı vəziyyətə toxunan Putin, Rusiyanın müharibə başlayandan bəri Ukrayna ilə danışıqlara açıq olduğunu, lakin Ukraynanın hər dəfə danışıqlardan vaz keçdiyini bildirib.

Putin, "Bəzi Qərb dövlətlərinin Ukraynada münaqişəni davam etdirmək, gərginliyi artırmaq, ölkəmizi strateji məğlubiyyətə uğratmaq siyasəti yanlışdır” - deyə bildirib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.