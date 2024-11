ABŞ-ın yeni rəhbərliyi ilə Ukrayna ilə bağlı hədəflərə diqqət yetirərək işləyəcəyik.

Metbuat.az xəbər verir ki, Rusiyanın Xarici İşlər Nazirliyi Donald Trampın seçkilərdə qələbəsini elan etməsi ilə bağlı mesaj yayımlayıb. Bəyanatda deyilir ki, Rusiya öz milli maraqlarını qətiyyətlə müdafiə edəcək.

Açıqlamada deyilir: “Trampın dörd ildən sonra Ağ Evə qayıtması, şübhəsiz ki, amerikalıların həm Co Bayden administrasiyasının işindən, həm də hökumətin fəaliyyətindən narahat olduğuna işarədir. Bu, amerikalıların tələsik namizədliyi irəli sürülmüş Kamala Harrisin təqdim etdiyi Demokrat partiyasının seçki proqramına narazılığı əks etdirir. ABŞ-ı idarə edən siyasi elita, partiya mənsubiyyətindən asılı olmayaraq, Rusiyaya qarşı yanaşma nümayiş etdirir və Moskvanı bloklamaq xəttinə sadiqdir. Bu xətt ABŞ-ın daxili siyasi dalğalanmasından təsirlənmir. Rusiya öz milli maraqlarını qətiyyətlə müdafiə edərək və Ukraynada xüsusi hərbi əməliyyatın məqsədlərinə diqqət yetirərək, yeni administrasiya Ağ Evə gələndən sonra onunla işləyəcək. Bizim şərtlərimiz dəyişmir və bu, Vaşinqtonda yaxşı məlumdur”.

