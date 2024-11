"Qarabağ"ın oyunu bu kanalda olacaq

Bu gün Avropa Liqasının və Konfrans Liqasının Liqa mərhələləri çərçivəsində keçiriləcək bəzi oyunlara Azərbaycan və Türkiyə telekanalları vasitəsi ilə canlı yayımla baxmaq mümkün olacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, qarşılaşmalar aşağıda adları qeyd olunan kanallar vasitəsi ilə nümayiş etdiriləcək:

Azərbaycan

İTV

21:45. "Bodo Qlimt" (Norveç) – "Qarabağ" (Azərbaycan)

CBC Sport

21:45. "Qalatasaray" (Türkiyə) – "Tottenhem" (İngiltərə)

00:00. "AZ Alkmaar" (Niderland) – "Fənərbaxça" (Türkiyə)

Türkiyə

TRT-Spor

00:00 "Kopenhagen" (Danimarka) – "Başakşehir" (Türkiyə)

TRT-1

21:45. "Qalatasaray" (Türkiyə) – "Tottenhem" (İngiltərə)

00:00. "AZ Alkmaar" (Niderland) – "Fənərbaxça" (Türkiyə)

