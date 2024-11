8 Noyabr - Zəfər Günü münasibətilə Xankəndi şəhərində hərbçilərin yürüşü keçirilir.

Metbuat.az xəbər verir ki, Xankəndi şəhərinin girişindən başlanan yürüş Zəfər meydanınadək davam edəcək. Orkestrin müşayiəti ilə keçirilən yürüşdə Xankəndi şəhərində, Ağdərə və Xocalı rayonlarında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin xüsusi nümayəndəliyinin, ərazidəki dövlət qurumlarının rəhbərləri və əməkdaşları, Qarabağ Universitetinin müəllim və tələbələri, Xankəndi şəhərində yaşayan insanlar iştirak edirlər.

