XIII tura start veriləcək - Premyer Liqa

Misli Premyer Liqasında XIII tura bu gün bir oyunla start veriləcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, "Şamaxı" Bakıda "Neftçi"nin qonağı olacaq.

Qarşılaşma saat 15:00-da başlayacaq. "Neftçi Arena"da keçiriləcək matçı Rəvan Həmzəzadə idarə edəcək.

Paytaxt təmsilçisi hazırda 9 xalla turnir cədvəlinin 8-ci pilləsində qərarlaşıb. 7-ci yedə olan "Şamaxı"nın isə 12 xalı var.

Misli Premyer Liqası

XIII tur

8 noyabr

15:00. “Neftçi” – “Şamaxı”

Hakimlər: Rəvan Həmzəzadə, Cəmil Quliyev, Rahil Ramazanov, Nicat İsmayıllı.

VAR: Cavid Cəlilov.

AVAR: Kamran Bayramov.

Hakim-inspektor: Babək Quliyev.

AFFA nümayəndəsi: Elgiz Abbasov.

"Neftçi Arena"

Qeyd edək ki, turun digər görüşləri noyabrın 9-10-da keçiriləcək.

