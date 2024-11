Türkiyənin paytaxtı Ankaranın Keçiören rayonunda Esterqon qalası 8 Noyabr - Zəfər Günü münasibətilə Azərbaycan bayrağının rəngləri ilə işıqlandırılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, tədbir Azərbaycanın Türkiyədəki səfirliyinin təşəbbüsü və Keçiören rayon bələdiyyəsinin təşkilatçılığı ilə baş tutub.

