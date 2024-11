Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan 9 Noyabr - Dövlət Bayrağı Günü münasibətilə Azərbaycan xalqını təbrik edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Türkiyə lideri bu haqda “X” hesabında yazıb.

“Dostumuz, qardaşımız, tale ortağımız Can Azərbaycanın 9 Noyabr Dövlət Bayrağı Gününü təbrik edir, əziz qardaşım, Prezident İlham Əliyevin timsalında Azərbaycan xalqına salam və məhəbbətimi göndərirəm”, - paylaşımda qeyd olunub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.