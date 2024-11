Biləsuvarda 47 yaşlı müəllim qəfil vəfat edib.

Metbuat.az Qafqazinfo-ya istinadən xəbər verir ki, hadisə rayonun Əsgərabad kəndində baş verib.

Belə ki, ibtidai sinif müəllimi işləyən Əzizova Yeganə Əşrəf qızı qan təzyiqi ilə bağlı yaranan narahatlıqdan dünyasını dəyişib.

