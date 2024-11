Gürcüstanın Baş naziri İrakli Kobaxidze COP29-da iştirak edəcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə yerli mətbuat məlumat yayıb.

Baş nazirin səfər çərçivəsində bir sıra rəsmi görüşləri nəzərdə tutulub.

