Ağdam Rayon Təhsil Sektorunun metodisti vəfat edib.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, 51 yaşlı Gülarə Sadıqova bu gün xəstəlik səbəbindən dünyasını dəyişib.

Mərhum rayonun təhsil sahəsində fəal iştirak edib, uzun illər müxtəlif vəzifələrdə çalışıb.

Allah rəhmət eləsin.

