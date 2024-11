Sumqayıtda bıçaqlanan şəxs ölüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, hadisə Sumqayıt şəhəri, 76-cı məhəllə ərazisində qeydə alınıb.

Bıçaqlanan şəxs xəstəxanaya çatdırılsa da, həyatını xilas etmək mümkün olmayıb.

Fakt araşdırılır.

