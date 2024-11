Şabalıdın qiyməti kəskin dəyişib.

Satıcıların sözlərinə görə, hazırda şabalıdın qiyməti 12 və 13 manat arasında dəyişir.

Alıcılar isə ən çox Qəbələ və Zaqatala şabalıdına üstünlük verirlər.

İqdisadçı Xalid Kərimli bildirib ki, bahalaşmanın əsas səbəbi qeyri-sabit hava şəraitinin təsərrüfata vurduğu ziyandır. Həmçinin xaricdən gətirilən məhsullar da bazardakı qiymətlərə təsir edir.

Metbuat.az Baku TV-nin süjetini təqdim edir:

