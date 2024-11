Toyda çıxış edəndən sonra öldü - FOTO

Dünən Lənkəran rayonunda keçirilən toy mərasimində ölüm hadisəsi baş verib.

Metbuat.az Qafqazinfo-ya istinadən xəbər verir ki, toyda iştirak edən rayon sakini Mircəlal Dadaşovun halı qəflətən pisləşib.

Belə ki, M.Dadaşova məclisdə söz verilib. O, çıxış edərək ailə quran gənclərə xeyir-dua verib və rəqs edib. Az sonra masaya əyləşən qonaq qəfil yıxılıb.

Hadisə yerinə gələn təcili tibbi yardım briqadası onun vəfat etməsini müəyyən edib.

Mircəlal Dadaşovun ürəktutmadan dünyasını dəyişməsi bildirilib.

