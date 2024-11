Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Böyük Britaniya Baş naziri Keir Starmerlə görüşüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə Prezident Administrasiyası məlumat verib.

Qeyd edilib ki, görüş Bakıda BMT-nin İqlim Dəyişmələri üzrə Çərçivə Konvensiyasının Tərəflər Konfransının 29-cu sessiyasının (COP29) Liderlər Sammiti çərçivəsində baş tutub.

