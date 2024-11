Braziliya millisinin keçmiş ulduz futbolçusu Ronaldinyo Qauço Bakıdan paylaşım edib.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, Ronaldinyo sosial media hesabında COP29 stendinin önündə çəkdirdiyi fotosunu izləyiciləri ilə bölüşüb.

Sözügedən fotonu təqdim edirik:

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.