Ermənistanın Baş naziri Nikol Paşinyan parlamentdə jurnalistlərin “Ermənistandan kimsə Bakıda keçiriləcək COP29-a gedəcəkmi?” sualına cavab verməkdən imtina edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, həmin ana aid görüntülər Teleqram kanallarında yayılıb.

Qeyd edək ki, COP29 sammitində iştirak üçün Ermənistan nümayəndə heyətinin qeydiyyatdan keçdiyi barədə məlumat yayılıb.

