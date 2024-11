Türkiyə nəhəngi tarix yazan Arda Turanı istəyir

“Eyüpspor”un baş məşqçisi Arda Turanın uğuru klubların diqqətini çəkib.

Metbuat.az xəbər verir ki, “Eyüpspor”da məşqçiliyə başlayan Arda, klubu ikinci liqada çempion edib. Ardınca əsas liqada iştirak edən “Eyüpspor”, burada da uğurlu oyun nümayiş etdirir. İstanbul komandası tarixində ilk dəfə Super Liqada çıxış etsə də, 22 xalla 4-cü yerdə qərarlaşıb. Super Liqada mövsümə yaxşı başlayan “Başakşehir”, ardınca uğursuz oyun nümayiş etdirməyə başlayıb. Son 7 matçdan yalnız birində qalib gələ bilən “Başakşehir”, Arda Turanı kluba gətirmək istəyir.

Arda Turanın daha böyük klubda işləmək istədiyi bildirilsə də, onun hazırda “Eyüpspor”da davam edəcəyi deyilir.

