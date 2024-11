Gəncə-Daşkəsən Regional Gənclər və İdman idarəsinin rəisi İntiqam Hüseynov vəzifəsindən azad edilib.

Metbuat.az unikal.az-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə gənclər və idman naziri Fərid Qayıbov əmr imzalayıb.

Nazirin digər əmri ilə İ.Hüseynov Gəncə Olimpiya İdman Kompleksinə müdir təyin olunub.

