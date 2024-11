​Avropa Birliyi ölkələrində şirkətlər iflas edir

Avropa Birliyi ölkələrində ilin üçüncü rübündə şirkətlərin iflası artıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Avropa Statistika İdarəsi şirkətlərin iflası barədə məlumatlar dərc edib. Məlumata görə, Avropa Birliyi ölkələrində şirkət iflasları üçüncü rübdə ilin ikinci rübü ilə müqayisədə 2,7 faiz artıb. Beləliklə, Avropa Birliyində şirkətlərin müflisləşməsi 2018-ci ildən bəri ən yüksək səviyyəyə çatıb. Fəaliyyət sahələri üzrə iflaslarda ən çox artım 28,8 faiz ilə nəqliyyatda, 15,3 faiz ilə informasiya və kommunikasiya texnologiyalarında, 9,8 faiz ilə yaşayış və qida xidmətlərində olub.

Sözügedən dövrdə yeni biznes qeydiyyatları əvvəlki rüblə müqayisədə 2,2 faiz artıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.