"Real Madrid” klubu "Nottinqem Forest"də çıxış edən Murillonu transfer etmək istəyir.

Metbuat.az xəbər verir ki, “Real” müdafiəçilərin tez-tez zədələnməsi səbəbindən futbolçunu heyətə cəlb etmək istəyir. Klub bu transfer üçün 40 milyon avro büdcə ayırıb.

Qeyd edək ki, Murillo cari mövsüm "Nottinqem Forest"in heyətində 11 oyun keçirib və 1 qol vurub.

