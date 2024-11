İspaniyanın "Barselona" klubunun prezidenti Xuan Laporta Bakıda COP29 tədbiri çərçivəsində pavilyonları ziyarət edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Laporta pavilyonları gəzərkən xalça toxumağa da vaxt ayırıb.

Onun bu görüntüsü sosial şəbəkələrdə maraqla qarşılanıb.

