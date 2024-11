İspaniya nəhəngindən Kloppa sürpriz təklif

“Atletiko Madrid"də Dieqo Simeoneni əvəz edəcək namizədlə bağlı yeni iddia ortaya atılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, “Atletiko Madrid" rəhbərliyinin Yurgen Kloppa təklif irəli sürdüyü iddia edilib. "Relevo" məlumatına görə, klub rəhbərliyi Simeoneni əvəz edə biləcək ən bacarıqlı məşqçinin Klopp ola biləcəyini hesab edir. Yurgen Kloppun təklifə necə reaksiya verəcəyi maraq doğurur. Klopp ötən mövsümün sonunda “Liverpul”dan ayrılıb. O, "Red Bull"un futbol sahəsi üzrə direktoru vəzifəsini qəbul edib.

Qeyd edək ki, “Atletiko Madrid" rəhbərliyi Dieqo Simeoneni istefaya göndərmək istəyir. Klub rəhbərliyi məşqçinin futbolçular üzərində əvvəlki qədər təsirinin olmadığını və buna görə də klubun uğurlar əldə edə bilmədiyini hesab edir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.