Misli Premyer Liqasında III turdan təxirə salınmış “Şamaxı” – “Qarabağ” oyununun vaxtı açıqlanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Peşəkar Futbol Liqasının rəsmi saytına istinadən xəbər verir ki, qarşılaşma dekabrın 9-da keçiriləcək.

Şamaxı şəhər stadionunda oynanılacaq görüş saat 14:00-da start götürəcək.

