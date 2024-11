Türkiyədə 6 uşaq anası əri tərəfindən öldürüldü - FOTO

Türkiyənin Antalya şəhərində 6 uşaq anası əri tərəfindən öldürülüb.

Metbuat.az DHA-ya istinadən xəbər verir ki, hadisə Muratpaşa rayonunda baş verib. Abdullah P. mübahisə zamanı həyat yoldaşı Hale Akbaş P.-ni güllələyərək həyatına son qoyub. Qətli törədən ər adisədən iki saat sonra polis idarəsinə gedərək təslim olub.

Hadisənin qısqanclıq zəminində baş verdiyi bildirilir. Abdullah P.-nin qısqanclıq səbəbilə həyat yoldaşına uzun müddət psixoloji təzyiq göstərdiyi, onu evdən çıxmağa qoymadığı iddialar arasındadır.

Faktla bağlı istintaq davam edir.

