Türkiyə nəhəngi tarixi transferə çalışır

Məhəmməd Salahın “Liverpul”dan ayrılacağı barədə xəbərlər dərc ediləndən sonra Avropanın bir sıra klubları onu transfer etmək üçün hərəkətə keçib.

Metbuat.az xəbər verir ki, müqaviləsi mövsümün sonunda başa çatacaq Salahın xidmətində maraqlı olan klublar arasında “Qalatasaray” da var. İngiltərə mətbuatında yer alan iddialara görə, “Qalatasaray” Salahın "Liverpul"la müqaviləsinin son ilində olmasından istifadə edərək, transfer üçün hərəkətə keçib. “Qalatasaray”ın bununla bağlı danışıqlar apardığı irəli sürülüb.

Qeyd edək ki, Məhəmməd Salahla “Real Madrid” və “Barselona”nın da maraqlandığı irəli sürülür. Məhəmməd Salah bu mövsüm “Liverpul”la 18 matçda iştirak edib. Bu matçlarda 1439 dəqiqə meydanda qalan misirli ulduz 12 qola imza atıb və 10 məhsuldar ötürmə verib.

