Bu gün Konfrans Liqasında 17 oyun keçiriləcək

UEFA Konfrans Liqasının Liqa mərhələsində IV turun oyunları davam edir.

Metbuat.az xəbər verir ki, IV tura bu gün keçiriləcək 17 oyunla yekun vurulacaq.

UEFA Konfrans Liqası

Liqa mərhələsi

IV tur

28 noyabr

19:30. “Astana” (Qazaxıstan) - “Vitoriya” (Portuqaliya)

21:45. “Molde” (Norveç) - APOEL (Kipr)

21:45. “Haydenhaym” (Almaniya) - “Çelsi” (İngiltərə)

21:45. “Serkl Brügge” (Belçika) - “Harts” (Şotlandiya)

21:45. TNS (Uels) - “Yurqorden” (İsveç)

21:45. “Sankt-Qallen” (İsveçrə) - TSK (Serbiya)

21:45. “Panatinaikos” (Yunanıstan) - HJK (Finlandiya)

21:45. “Borats” (Bosniya və Herseqovina) - LASK (Avstriya)

21:45. “Sele” (Sloveniya) - “Yagelloniya” (Polşa)

21:45. “Dinamo” (Minsk, Belarus) - “Kopenhagen” (Danimarka)

21:45. “Noa” (Ermənistan) - “Vikinqur” (İslandiya)

00:00. “Fiorentina” (İtaliya) - “Pafos” (Kipr)

00:00. “Rapid” (Avstriya) - “Şemrok Rovers” (İrlandiya)

00:00. “Omoniya” (Kipr) - “Legiya” (Polşa)

00:00. “Olimpiya” (Sloveniya) - “Larne” (Şimali İrlandiya)

00:00. “Luqano” (İsveçrə) - “Gent” (Belçika)

00:00. “Mlada Boleslav” (Çexiya) - “Betis” (İspaniya).

