Bu gün Konfrans Liqasında 17 oyun keçiriləcək

UEFA Konfrans Liqasının Liqa mərhələsində IV turun oyunları davam edir.
Metbuat.az xəbər verir ki, IV tura bu gün keçiriləcək 17 oyunla yekun vurulacaq.
UEFA Konfrans Liqası
Liqa mərhələsi
IV tur
28 noyabr
19:30. “Astana” (Qazaxıstan) - “Vitoriya” (Portuqaliya)
21:45. “Molde” (Norveç) - APOEL (Kipr)
21:45. “Haydenhaym” (Almaniya) - “Çelsi” (İngiltərə)
21:45. “Serkl Brügge” (Belçika) - “Harts” (Şotlandiya)
21:45. TNS (Uels) - “Yurqorden” (İsveç)
21:45. “Sankt-Qallen” (İsveçrə) - TSK (Serbiya)
21:45. “Panatinaikos” (Yunanıstan) - HJK (Finlandiya)
21:45. “Borats” (Bosniya və Herseqovina) - LASK (Avstriya)
21:45. “Sele” (Sloveniya) - “Yagelloniya” (Polşa)
21:45. “Dinamo” (Minsk, Belarus) - “Kopenhagen” (Danimarka)
21:45. “Noa” (Ermənistan) - “Vikinqur” (İslandiya)
00:00. “Fiorentina” (İtaliya) - “Pafos” (Kipr)
00:00. “Rapid” (Avstriya) - “Şemrok Rovers” (İrlandiya)
00:00. “Omoniya” (Kipr) - “Legiya” (Polşa)
00:00. “Olimpiya” (Sloveniya) - “Larne” (Şimali İrlandiya)
00:00. “Luqano” (İsveçrə) - “Gent” (Belçika)
00:00. “Mlada Boleslav” (Çexiya) - “Betis” (İspaniya).