Bu gün Konfrans Liqasında 17 oyun keçiriləcək

Bu gün Konfrans Liqasında
11:19 28 Noyabr 2024
89 İdman
Metbuat.az
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UEFA Konfrans Liqasının Liqa mərhələsində IV turun oyunları davam edir.

Metbuat.az xəbər verir ki, IV tura bu gün keçiriləcək 17 oyunla yekun vurulacaq.

UEFA Konfrans Liqası

Liqa mərhələsi

IV tur

28 noyabr

19:30. “Astana” (Qazaxıstan) - “Vitoriya” (Portuqaliya)

21:45. “Molde” (Norveç) - APOEL (Kipr)

21:45. “Haydenhaym” (Almaniya) - “Çelsi” (İngiltərə)

21:45. “Serkl Brügge” (Belçika) - “Harts” (Şotlandiya)

21:45. TNS (Uels) - “Yurqorden” (İsveç)

21:45. “Sankt-Qallen” (İsveçrə) - TSK (Serbiya)

21:45. “Panatinaikos” (Yunanıstan) - HJK (Finlandiya)

21:45. “Borats” (Bosniya və Herseqovina) - LASK (Avstriya)

21:45. “Sele” (Sloveniya) - “Yagelloniya” (Polşa)

21:45. “Dinamo” (Minsk, Belarus) - “Kopenhagen” (Danimarka)

21:45. “Noa” (Ermənistan) - “Vikinqur” (İslandiya)

00:00. “Fiorentina” (İtaliya) - “Pafos” (Kipr)

00:00. “Rapid” (Avstriya) - “Şemrok Rovers” (İrlandiya)

00:00. “Omoniya” (Kipr) - “Legiya” (Polşa)

00:00. “Olimpiya” (Sloveniya) - “Larne” (Şimali İrlandiya)

00:00. “Luqano” (İsveçrə) - “Gent” (Belçika)

00:00. “Mlada Boleslav” (Çexiya) - “Betis” (İspaniya).

Şahid olduğunuz hadisələrin video və ya fotosunu çəkərək bizə göndərin:
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metbuat.az

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