Avropa Parlamenti bu gün Gürcüstanla bağlı qətnamə qəbul edəcək.

Metbuat.az xarici KİV-ə istyinadən xəbər verir ki, bu barədə Gürcüstan müxalifət lideri Tina Bokuçava məlumat verib.

O bildirib ki, qətnamədə ölkədə təkrar parlament seçkilərinin keçirilməsi və sabiq Prezident Mixeil Saakaşvilinin azad olunması ilə bağlı çağırışlar yer alacaq.

