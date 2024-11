"Qəbələ" Azərbaycan I Liqasında liderliyə yüksəlib.

Metbuat.az xəbər verir ki, XVII turda "Karvan"la qarşılaşan "qırmızı-ağlar" 1:0 hesablı qələbə qazanıb.

Yevlax şəhər stadionunda baş tutan matçda yeganə qolu 88-ci dəqiqədə Nuğay Rəşidov meydan sahiblərinin qapısından keçirib.

Bu qələbə sayəsində xallarının sayını 20-yə çatdıran Kaxaber Sxadadzenin rəhbərlik etdiyi "Qəbələ" zirvəni ələ keçirib. 18 xalı olan "Karvan" isə ikinci pilləyə enib.

