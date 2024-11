Ukraynanın nüvə silahına sahib olduğu təqdirdə Rusiya əllərində olan bütün silahlardan istifadə edəcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Rusiya Prezidenti Vladimir Putin Astanada keçirilən mətbuat konfransında deyib. O bildirib ki, Rusiya Ukraynanın nüvə silahına sahib olmasına icazə verməyəcək. Putin, Ukrayna ordusunun Qərbin verdiyi uzaqmənzilli silahlarla Rusiya ərazisinə hücumlar təşkil etdiyinə diqqət çəkib və bildirib ki, bu, Qərb ölkələrinin Ukraynadakı müharibədə birbaşa iştirak etdini ortaya qoyur. Putin Rusiyaya qarşı aqressiv hərəkətlərə cavab veriləcəyini bəyan edib.

Kreml rəhbəri, Ukraynanın ABŞ və Böyük Britaniya istehsalı olan uzun mənzilli silahlardan istifadə etməsinə cavab olaraq Ukraynanın hərbi və sənaye kompleksi obyektlərindən birinə hipersəs avadanlıqları ilə təchiz edilmiş “Oreşnik” adlı ballistik raketlə hücum həyata keçirildiyini xatırladıb.

