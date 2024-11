UEFA Avropa Liqasının 5-ci turunda "AZ Alkmaar" "Qalatasaray"ı qəbul edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, matçda qalib müəyyənləşməyib. Tərəflər hərəyə bir dəfə fərqlənməklə sülhə razılaşıblar - 1:1.

"AZ Alkmaar" turnir cədvəlində 7 xalla 15-ci yerdə qərarlaşıb. "Qalatasaray" isə 11 xalla ilk üçlüyü qapayır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.