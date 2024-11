Mbappe ilə bağlı gərginlik - "Real"da ara qarışıb

“Real Madrid”də futbolçular arasında gərginlik müşahidə edilir.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu gərginlik UEFA Çempionlar Liqasının 5-ci həftəsində “Real”ın səfərdə "Liverpul"a 0:2 hesablı məğlub olduğu oyunun fasiləsində də müşahidə edilib. Məlumata görə, oyunun fasiləsi zamanı komanda yoldaşları Mbappeyə biganə qalıblar. Əsasən Bellingemin davranışı diqqət çəkib. Mbappe onunla unsiyyət qurmağa cəhd etsə də, Bellingem əhəmiyyət verməyib. Bundan əvvəl, Mbappe ilə Vinisius arasında gərginlik olduğu iddia edilmişdi.

Qeyd edək ki, oyunun ikinci hissəsində hesab 1-0 hesabı ilə “Liverpul”un xeyrinə olarkən Mbappe penaltidən istifadə edə bilməyib.

